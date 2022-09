Lies of P : Round8Studio lâche 40 minutes de gameplay de son Souls-like !

Mais quelle mouche vient donc de piquer Round8Studio ? Le studio sud-coréen, qui a impressionné son monde à la Gamescom avec son Lies of P ultra prometteur, en a remis une très grosse couche il y a quelques heures en publiant deux vidéos de gameplay d’une quarantaine de minutes au global. Confirmation est donc faite que le studio s’est beaucoup laissé influencer les maitres de From Software : arbre de compétence fouillé, direction artistique soignée, combats précis et exigeants, on retrouve toute la panoplie du parfait souls-like.

Lies of P a néanmoins des particularités qui lui sont propres : son lore original (une relecture du conte de Pinocchio), une DA Steampunk audacieuse qui casse franchement les codes du style, et un système d’évolution du bras mécanique du héros qui semble d’une grande profondeur. Si Round8studio n’oublie pas d’y rajouter une bonne pincée de narratif, ce Lies of P pourrait bien être la bonne surprise de ces prochains mois.

Lies of P sortira en 2023 sur toutes les plateformes new gen (PS5, Xbox Series) et sur PC.