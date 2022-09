Blue Origin : le dernier lancement du New Shepard s’est soldé par un échec (oui, mais…)

Blue Origin a essuyé un sévère échec lors du lancement de sa fusée New Shepard. Hier 12 septembre dans les eaux de 14h27, New Shepard s’est élancé vers l’espace. La mission NS-23 a vite tourné court puisqu’une anomalie au niveau du booster est rapidement apparue avant même que le lanceur n’ait atteint son altitude cible. Cette déconvenue est loin d’être une catastrophe pour Blue Origin dans la mesure où l’incident a permis d’évaluer en conditions réelles le système d’éjection de la capsule (qui était vide lors de cette mission) en cas d’urgence absolue. De fait, la capsule s’est séparée du lanceur avant l’explosion de ce dernier et a pu se poser sur Terre portée par des parachutes.



Cela signifie tout simplement que si l’anomalie de lancement s’était produite avec un équipage à bord, ce dernier aurait très probablement survécu. Sachant que jusqu’ici tout problème durant une fusée en vol équivalait la plupart du temps à la mort de l’équipage, le bon fonctionnement du système d’évacuation d’urgence apparait comme une avancée cruciale. Suite à l’explosion du New Shepard, la FAA a décidé d’ouvrir une enquête et a suspendu temporairement l’autorisation de vol de la société spatiale privée américaine. Blue Origin précise de son côté être déjà à pied d’oeuvre afin de = déterminer les causes de l’anomalie. Pour rappel, il s’agit seulement du second incident de ce type pour une fusée New Shepard depuis 2015.