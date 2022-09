Halo : en pleine crise du studio, Bonnie Ross quitte 343 Industries

C’est peu dire que le développement autour de Halo Infinite est un peu dans la sauce : abandon du mode coop en écran partagé, report de la saison 3 à l’an prochain, les raisons de se désespérer ne manquent pas même si le jeu initial affiche un mode campagne solide, de belles sensations de shoot et un mode multi assez fun. Pour ne rien arranger, voilà que la patronne de 343 Industries, Bonnie Ross, annonce son départ du studio avec effet immédiat ! Malgré le contexte difficile, Rosse explique sur Twitter que son départ est malheureusement avant tout lié à des causes médicales familiales.

« Alors que j’avais espéré rester sur Halo jusqu’à ce que nous publiions la mise à jour hivernale pour Halo Infinite, je vous fais savoir que je quitterai 343 et que je m’occuperai d’un problème médical familial. Je suis incroyablement fière du travail que tout le monde chez 343 Industries a accompli avec Halo Infinite, la Master Chief Collection, la série télévisée Halo et bien plus encore. Ce fut un honneur de servir aux côtés de cette équipe au cours des 15 dernières années et de faire partie d’un univers que j’aime. Merci à tous les membres de la communauté Halo pour votre soutien. L’avenir de Halo est prometteur. »

Espérons donc que les joueurs, légitimement frustrés par la lenteur du développement des DLC et MAJ d’Halo Infinite, sauront faire preuve de retenue en la circonstance.

En conséquence du départ de Bonnie Ross, Pierre Hintze, qui occupait jusqu’ici le poste de producteur général chez 343 Industries, est le nouveau patron du studio. e petit jeu de chaise musicale ne s’arrête pas là puisque Bryan Koski prend la tête des licences du studio, et Elizabeth Van Wyck dirigera la division business et opérations.