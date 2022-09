ID@Xbox : Microsoft annonce un nouvel évènement consacré aux jeux indés

Particulièrement actif sur le front des jeux indépendants depuis la génération Xbox One, Microsoft vient d’annoncer un nouvel évènement « live » dans le cadre de son programme ID@Xbox, programme qui permet de soutenir techniquement et d’épauler financièrement des petits studios voire des développeurs indépendants. Ce soutien technique et logistique porte largement ses fruits : les nombreux studios indés ayant rejoint le programme ID@Xbox ont déjà reçu près de 2,5 milliards de dollars en 9 ans ! Une vraie manne…





Histoire d’allécher l’amateur de titres plus originaux (à défaut de tourner sous Unreal Engine), Microsoft tease la présentation de Metal : Hellsinger et de You Suck At Parking et promet de montrer un peu de gameplay inédit de Ghostbusters : Spirits Unleashed (entre autres…). On rappellera enfin que généralement, les titres dévoilés lors des évènements ID@Xbox ont aussi droit à un lancement day one dans le Xbox Game Pass. L’évènement ID@Xbox se tiendra sur Twitch le 14 septembre prochain à partir de 18h30.