Evil West : 13 minutes de gameplay pour le western-fantasy blindé d’adrénaline

Evil West, ce n’est pas vraiment Le bon, La brute et le Truand, mais plutôt une sorte de mixte entre le western spaghetti, la fantasy et l’action ultra violente avec parfois même des aspects beat them all. Le prochain jeu de Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) se dévoile dans les grandes via une longue séquence de gameplay de 13 minutes et confirme le côté « à fond les ballons » des phases actions, quitte parfois à en faire un peu trop. Le joueur dirige un clone de Clint Eastwood testostéroné équipé d’un avant bras-arme largement inspiré su steampunk.



L’action est brutale et alterne rapidement les shoots à distance et la baston au corps à corps. Ici, on n’est pas dans un Demon’s Soul, l’objectif étant clairement de se défouler en étrillant le plus possible des bestioles sorties des enfers. Techniquement parlant on est loin de la next gen, mais le résultat à l’écran n’est pas honteux et l’absence de textures trop lourdes permet au moins d’assurer la fluidité de l’ensemble. Prometteur. Evil West sera disponible le 22 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.