PSG-Juventus sur MyCanal : Canal+ enquête sur les problèmes des serveurs

Voir le match PSG-Juventus a été impossible sur myCanal pour de nombreux abonnés, les serveurs n’ont pas tenu la charge. Canal+ présente aujourd’hui ses excuses pour la gêne occasionnée.

Gros problèmes de serveurs pour le foot sur myCanal

« Au nom de Canal +, je présente mes excuses aux clients qui n’ont pas pu voir le match », a déclaré Frank Cadoret, directeur général adjoint du groupe Canal+ en charge de Canal+ France, auprès de l’AFP. Il explique que ce genre d’incidents peut venir « d’un problème de capacité quand il y a beaucoup de clients qui se connectent ». Dans le même temps, le dirigeant indique : « on n’écarte pas non plus une possibilité de malveillance parce que nos serveurs sont dimensionnés. À ce stade, c’est un peu prématuré de pouvoir donner la cause exacte, on investigue ».

Frank Cadoret a beau assurer que les serveurs sont dimensionnés, l’assistance de Canal+ a reconnu hier qu’il y a eu des problèmes « face à la forte affluence ». De nombreux abonnés ont eu le droit à un écran noir avec un message d’erreur, au lieu de voir le match en direct. Selon Frank Cadoret, la panne a touché entre 100 000 et 200 000 abonnés. Il ajoute que l’audience avait été plus forte l’année dernière pour le match PSG-Real Madrid et les serveurs avaient tenu la charge.

⚠️Face à la forte affluence, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à myCANAL. Nous vous invitons à patienter qlq minutes afin d'éviter un trop grand nombre de connexions simultanées. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) September 6, 2022

« On a des clients qui se faisaient une joie de regarder le match, on est là pour les divertir, pas les décevoir et leur apporter de la frustration », a-t-il ajouté, en assurant que Canal + allait faire « les gestes commerciaux appropriés en fonction de leur offre ». Il n’ya toutefois pas d’informations sur les gestes en question.