La PlayStation 5 se met à jour : support des écrans 1440p, dossiers et plus

Sony propose aujourd’hui la mise à jour 6.0 pour la PlayStation 5 avec quelques nouveautés intéressantes, dont la prise en charge des écrans 1440p. C’était un support réclamé par beaucoup de joueurs, surtout que c’était déjà disponible sur la Xbox Series X.

Bien que la PlayStation 5 et la Xbox Series X ont toujours été proches en matière de caractéristiques techniques et de performances, la console de Microsoft a pris une longueur d’avance en ce qui concerne sa compatibilité avec davantage d’écrans et de technologies d’affichage modernes. Cet écart est désormais comblé.

Bien que la plupart des téléviseurs sont 1080p ou 4K, la compatibilité avec le 1440p (également connu sous le nom de QHD) est importante car il s’agit d’une définition très populaire pour les moniteurs sur PC. Il existe un grand nombre de ces écrans, dont beaucoup sont dotés de fonctions telles que le VRR, que les propriétaires de PS5 seront heureux d’utiliser enfin à leur pleine capacité.

Dans le détail, les jeux PS5 qui prennent en charge le 1440p s’afficheront en résolution native, tandis que les jeux qui s’affichent en 4K passeront en 1440p pour une image plus fluide.

La mise à jour de la PlayStation 5 apporte également d’autres nouveautés, comme la possibilité de créer des dossiers dans la section Bibliothèque de jeux afin d’organiser vos jeux encore plus facilement. On retrouve aussi la possibilité de lancer une session PS Remote Play via l’application PS App sur iOS et Android. Autre nouveauté, la possibilité de demander le partage d’écran depuis l’application PS App.

La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console pour la récupérer.