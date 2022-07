La PS5 va prendre en charge les écrans 1440p

La prochaine mise à jour de la PS5 se profile à l’horizon. Sony vient en effet d’annoncer la bonne nouvelle, et il y a une belle évolution au menu puisque la PlayStation 5 pourra (enfin) prendre en charge les écrans au format d’affichage 1440p (ce qui est la définition de nombre de moniteurs pour PC), la console se chargeant de faire la conversions de résolution à la volée (du jeu 4K à l’affichage 1440p). Petit détail à prendre en compte, l’affichage 1440p ne prend pas en charge le VRR (taux de rafraichissement variable).

Plus anecdotique cette fois, il sera aussi possible de placer les jeux PS5 dans des dossiers (jusqu’à 15 dossiers), sachant que cela concerne aussi bien les jeux installés dans l’unité de stockage de la PS5 que les jeux disponibles sur le cloud. D’autres fonctions mineures viennent clore la liste des nouveautés de la prochaine MaJ ; ces dernières concernant l’audio 3D, les fonctions sociales envoie de messages et autocollants dans la Game Base, entre autres), etc.

A noter enfin que quelques rares joueurs PS5 ont été choisis par Sony et contactés par mail afin de tester dès aujourd’hui ces nouveautés (en avant-première en quelque sorte). Ces joueurs chanceux ont été sélectionnés aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et aussi en France.