Meta Connect : rendez-vous le 11 octobre pour des nouveautés

Meta Connect, la conférence annuelle de la maison-mère de Facebook, aura le droit à une édition 2022 et celle-ci aura lieu le 11 octobre. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, l’a annoncé sur son compte. Il sera possible de suivre la conférence en ligne.

L’an dernier Meta a dévoilé sa vision du métavers et la prochaine ère de la socialisation virtuelle. Cette année, le groupe partagera les progrès réalisés par ses équipes dans ce domaine, ainsi qu’un aperçu de ce qui nous attend dans un avenir proche et lointain.

Pour sa neuvième édition, Meta Connect rassemble des développeurs en AR/VR, des créateurs, des spécialistes du marketing, et d’autres personnes pour célébrer le secteur et sa montée en puissance, tout en explorant les opportunités qui donneront vie au métavers. Le coup d’envoi sera donné par la keynote d’ouverture qui réunira les responsables AR, VR et XR, suivie de sessions dédiées aux développeurs.

À quoi peut-on réellement s’attendre ? Meta reste assez vague sur le sujet. Mais les fuites permettent déjà de se faire une idée. Il est fort probable que Meta présente enfin le projet Cambria, son nouveau casque VR haut de gamme qui devrait s’appeler Meta Quest Pro. Dans sa publication sur Facebook, Zuckerberg a semblé teaser la grande révélation, avec une photo de lui portant un casque presque entièrement obscurci. Le dirigeant a également promis des mises à jour majeures des avatars Horizon.