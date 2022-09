Instagram veut donner plus de contrôle aux utilisateurs sur les publications suggérées

Instagram annonce tester de nouveaux paramètres afin que les utilisateurs puissent mieux contrôler ce que le réseau social leur propose au niveau des publications suggérées.

Meta fait savoir que ses tests incluent la possibilité de sélectionner plusieurs messages et de les marquer à l’aide du bouton « pas intéressé », qui est censé signaler à la plateforme qu’un utilisateur ne veut pas voir de contenu similaire. Actuellement, les utilisateurs peuvent cliquer sur un message individuel pour le marquer, mais il n’y a aucun moyen de le faire à grande échelle.

Instagram va également bientôt commencer à tester un moyen pour les utilisateurs de faire une liste de mots-clés, de phrases, d’emojis et de hashtags dans les publications recommandées qui ne les intéressent pas et qu’ils ne veulent pas voir. TikTok a déployé une fonctionnalité similaire basée sur des mots-clés en juin : cela donnait déjà aux utilisateurs la possibilité de « ne pas aimer » les vidéos pour orienter leur algorithme vers plus de ce qu’ils veulent voir.

Les nouveaux réglages sur Instagram interviennent peu après que les utilisateurs se soient révoltés contre les changements qui s’accumulent sur la plateforme. Outre un déluge de Reels, de nombreux utilisateurs du réseau social ont été contrariés par la quantité de contenu recommandé apparaissant sur leur fil d’actualité à partir de comptes qu’ils ne suivent pas.