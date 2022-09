L’USB 4 version 2.0 atteint 80 Gb/s en débit

L’USB 4, qui a fait ses débuts en 2019, voit sa version 2.0 se détailler un peu plus aujourd’hui, avec un débit qui peut atteindre 80 Gb/s. C’est le double de ce que propose la version 1.0. Ce sera possible avec un câble USB-C actif dédié ou deux câbles USB-C passifs de 40 Gb/s chacun.

La mise à jour des spécifications a été annoncée aujourd’hui par l’USB Promoter Group, qui comprend Apple, Microsoft, Intel, HP, STMicroelectronics et d’autres groupes. Les spécifications de l’USB-C et de l’USB Power Delivery seront mises à jour pour permettre un meilleur niveau de performance des données, et des mises à jour sont effectuées pour permettre un tunnelage des données plus performant de l’USB 3.2, du DisplayPort et du PCIe afin de mieux profiter de l’amélioration de la bande passante.

Les spécifications de l’USB 4 version 2.0 comprendra les éléments suivants :

Débits jusqu’à 80 Gb/s, basé sur une nouvelle architecture de couche physique, en utilisant les câbles passifs USB-C 40 Gb/s existants et les câbles actifs USB-C 80 Gbps nouvellement définis.

Mises à jour des protocoles de données et d’affichage pour mieux utiliser l’augmentation de la bande passante disponible.

Les mises à jour de l’architecture de données USB permettent désormais à l’USB 3.2 de dépasser les 20 Gb/s.

Mise à jour pour s’aligner sur les dernières versions des spécifications du DisplayPort et du PCIe.

Rétrocompatibilité avec l’USB 4 version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

L’USB Promoter Group publiera toutes les informations au mois de novembre, avant les USB DevDays pour les développeurs.