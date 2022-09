Google Chrome 105 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose au téléchargement la version stable de Chrome 105 sur les différents supports. Cette version apporte quelques nouveautés, bien que la plupart d’entre elles concernent les développeurs. Il y en a malgré tout pour les utilisateurs.

Chrome 97 a ajouté la possibilité d’ajouter des éléments à la barre supérieure des Progressive Web Apps. Chrome 105 s’appuie sur cette fonctionnalité avec des contrôles personnalisables. Les développeurs peuvent désormais ajouter des outils tels que des barres de recherche et mettre ou personnaliser des fonctionnalités dans la barre supérieure. Ils peuvent ainsi mieux contrôler l’apparence de l’application Web et l’interaction avec l’utilisateur.

D’autre part, la gestion des fenêtres est un domaine dans lequel les Chromebook ont pris du retard par rapport aux PC sous Windows, surtout avec les nouvelles options de Windows 11. Chrome OS 105 comprend une fonctionnalité expérimentale qui est très similaire à la mise en œuvre de Windows 11.

Aussi, les utilisateurs d’Android disposent déjà de la fonction « picture-in-picture » (PiP) dans Chrome. Lorsqu’une vidéo est en cours de lecture, vous quittez l’application pour revenir à l’écran d’accueil, et le PiP s’active. Chrome 105 vient faciliter le déclenchement du PiP et le rend plus évident. Il n’est pas nécessaire de savoir intuitivement qu’il faut quitter une vidéo pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.

Sur l’aspect sécurité, la mise à jour vient corriger 24 vulnérabilités, dont 21 découvertes par des chercheurs tiers. L’une de ces vulnérabilités est classée comme « critique » et huit sont classées comme étant de gravité « élevée ». Bien qu’il soit particulièrement important de corriger ces neuf vulnérabilités, il est important de noter qu’aucune d’entre elles, ni aucune autre, n’est de type zero day. Cela signifie que Google n’a pas identifié d’exploitation dans la nature pour aucune d’entre elles.

Chrome 105 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome.