Le chinois SMIC grave désormais ses processeurs en 7nm

Longtemps, le nom du fondeur chinois SMIC n’a pas vraiment fait trembler les locaux des géants des semi-conducteurs comme Intel, TSMC ou bien encore AMD. Mais ça, c’était avant car des analystes canadiens travaillant pour firme TechInsight affirment que SMIC serait désormais capable de graver ses puces en 7nm ! 7 nm, c’est certes nettement moins que les 3 nm atteints récemment par TSMC, mais l’on parle ici de processeurs « desktop » (les Apple Silicon étant des dérivés ultra puissants de puces mobiles), c’est à dire des processeurs qui rivalisent avec ce que peuvent produire aujourd’hui AMD ou Intel par exemple. On peut donc le dire: lorsqu’il s’agit de finesse de gravure, SMIC fait plus que le salaire minimum (ok, ça c’est fait…).

Force est alors de constater que face aux iCore de 12ème génération gravés en 10 nm et aux Ryzen 5000 d’AMD, SMIC fait désormais bonne figure. Reste encore bien sûr à évaluer les perfs réelles de ces morceaux de silicium, mais il faut tout de même noter que SMIC serait passé du 14 nm au 7 nm en seulement deux ans, ce qui est déjà en soi une véritable prouesse technologique. Les analystes de Techinsight affirment aussi que les puces de SMIC afficheraient d’étranges similarités avec les puces 7 nm de TSMC (ne feignons pas d’être étonnés). Pour la Chine, dont les entreprises sont souvent la cible d’embargos américains, c’est évidemment une bonne nouvelle : avec des processeurs performants, le pays se dote des moyens d’atteindre sa pleine autonomie technologique.