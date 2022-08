Xbox annonce une conférence pour le Tokyo Game Show

Ce n’était pas du tout attendu. Généralement, le Tokyo Game Show (TGS) est l’occasion pour les éditeurs japonais de dévoiler quelques uns de leurs prochaines nouveautés. Les démos de jeux annoncés plus tôt dans l’année (CES, Gamescom, Summer Game Fest) sont aussi fréquentes sur ce salon, mais il est en revanche nettement plus rare qu’un très gros éditeur occidental y fasse des annonces. Xbox vient pourtant d’annoncer qu’il organisera sa conférence lors du TGS le 15 septembre prochain (soit la journée d’ouverture du TGS) !

Jeremy Hinton, le directeur de Xbox Asie, donne le ton de cette conférence à venir : « Nous vous invitons à regarder le Stream Xbox du Tokyo Game Show 2022, au cours duquel nous célébrerons nos communautés japonaises et asiatiques. Vous en apprendrez plus sur les titres des Xbox Game Studios et de nos partenaires qui, nous l’espérons, plairont aux joueuses et aux joueurs asiatiques et japonais, mais aussi à celles et ceux nous suivant tout autour du monde.“

L’annonce d’une keynote Xbox au TGS reste certes surprenante, mais pas vraiment illogique dans le contexte actuel. En effet, la génération Xbox Series démarre bien mieux que la génération Xbox One au Japon : en deux ans seulement, deux fois plus d’Xbox Series que se sont écoulées au Japon que de Xbox One sur 7 ans ! En recherche de légitimité au Japon après l’échec cuisant de la Xbox One, Xbox pourrait profiter de la caisse de résonnance du TGS pour dévoiler quelques titres susceptibles d’intéresser les joueurs nippons (des JRPGs au programme ?).