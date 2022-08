Resident Evil 8 sera jouable sur PSVR 2 au prochain Tokyo Game Show

C’est l’un des tires les plus attendus du prochain PlayStation VR 2. Capcom vient de confirmer que Resident Evil 8 sera jouable sur le PSVR 2 lors du TGS (Tokyo Game Show) qui se tiendra du 15 au 18 septembre prochain. Le jeu de Capcom sera donc le premier titre AAA à pouvoir être évalué sur le prochain casque VR de Sony. On peut donc être certain que cette présentation (ou mieux, démo) fera beaucoup parler puisque le rendu VR du jeu sera forcément comparé aux meilleurs titres PCVR (comme Half Life Alyx par exemple). Resident Evil 7 avait l’un des marqueurs du premier PSVR, gageons qu’il en sera de même pour RE8…

Pour rappel, le PSVR 2 disposera de retours haptiques (casque et manettes), de lentilles de Fresnel à haute résolution (2000×2000) avec prise en charge du HDR et de la fonction d’eye-tracking. Le casque sera disponible à la vente au début de l’année 2023, sans autre précision sur la date.