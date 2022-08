Le gouvernement compte être attentif au financement des pépites technologiques

Le gouvernement va être attentif aux éventuelles difficultés de financement des pépites technologiques françaises face à l’assombrissement économique actuel, a affirmé Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique, lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef.

Une attention particulières aux « licornes »

« On commence à avoir un certain nombre d’éléments qui nous laissent penser que la période va être pour la French Tech un peu plus difficile, avec un accès aux financements plus resserré », a indiqué Jean-Noël Barrot à l’occasion d’une table ronde sur les « licornes », les jeunes pousses dont la valeur dépasse le milliard de dollars. « Nous allons veiller à ce qu’aucune technologie ne nous échappe, ou s’arrête brutalement, du fait de ce crunch [resserrement d’accès au financement] dont il est très probable qu’il ne devrait être que transitoire », a ajouté le ministre. Il assure que « nous allons être très attentifs à ce qu’aucune pépite ne soit en difficulté ».

Après plusieurs années d’abondance, les jeunes pousses ont désormais plus de mal à trouver du capital pour financer leur croissance. La chute boursière des valeurs technologiques a refroidi l’enthousiasme des investisseurs en capital-risque, qui sont désormais plus prudents.

Outre les problématiques de financement, Jean-Noël Barrot veut aussi centrer les efforts sur les problèmes de recrutement des entreprises technologiques, et sur le « verdissement » numérique. « Les entreprises du numérique et les entreprises des télécoms sont venues à mon invitation à Bercy avant l’été pour reprendre les premiers engagements pour réduire leur consommation énergétique à l’approche de l’hiver prochain », a-t-il indiqué. Il leur a donné rendez-vous en septembre pour qu’elles viennent consolider et renforcer ces engagements.

« Je compte sur les entreprises numériques pour montrer l’exemple » en matière de réduction de consommation énergétique et de réduction d’empreinte carbone, « et pour offrir à toutes les entreprises de France » des solutions en la matière, a-t-il indiqué.