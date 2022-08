Dell met fin à toutes ses activités en Russie (PC, serveurs…)

Dell a pris la décision de mettre un terme à toutes ses activités en Russie. Le groupe annonce avoir fermé ses bureaux dans le pays, et ce depuis la mi-août. Il rejoint ainsi d’autres entreprises (technologiques) qui ont fait de même suite à l’invasion russe en Ukraine.

La société informatique avait déjà suspendu ses ventes en Ukraine et en Russie en février dernier, déclarant qu’elle examinait la situation avant de décider de la suite. « À la mi-août, nous avons fermé nos bureaux et cessé toutes les opérations en Russie », a déclaré Mike Siemienas, porte-parole de Dell, à Reuters.

Dell étant un important fournisseur d’infrastructures de serveurs en Russie, cette décision pourrait avoir un impact considérable sur le pays. Les médias russes ont également rapporté que la société envisageait de se retirer complètement du pays et de licencier tous ses employés présents en Russie. Toutefois, le vice-ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Vasily Shpak, a tenté de minimiser cette inquiétude en affirmant que la plupart des ingénieurs actuels du groupe se sont déjà vu proposer de nouveaux emplois par des entreprises technologiques russes :

Nous suivons l’évolution de la situation. Selon nos données, la grande majorité des spécialistes des centres de recherche et développement, et des ingénieurs de soutien de Dell à Saint-Pétersbourg et à Moscou ont déjà reçu des offres d’emploi avec un salaire compétitif de la part des producteurs russes.