Horizon Zero Dawn : la série confirmée par Netflix (et l’on connait le nom du réalisateur)

Ce n’était déjà plus qu’un secret de polichinelle, et Netflix a profité du Gamescom en cours pour confirmer la réalisation d’une série basée sur le jeu vidéo de Guerrilla Games Horizon Zero Dawn. Au vu de l’énorme succès du jeu (plus de 20 millions de copies), il y a tout lieu de penser que la série devrait trouver son public.

Plus intéressant encore, c’est Steve Blackman, le showrunner de l’excellent The Umbrella Academy, qui se retrouve à la tête de ce nouveau projet. Le réalisateur s’est fendu d’un long texte pour vanter les qualités du jeu : « Horizon Zero Dawn est un jeu exceptionnellement bien conçu, avec des personnages merveilleux que l’on ne voit pas souvent dans le monde du jeu. Guerrilla Games a créé un monde incroyablement luxuriant et vivant où l’homme et la machine se retrouvent sur une dangereuse trajectoire de collision. Leur salut prend la forme d’une jeune guerrière nommée Aloy, qui n’a aucune idée qu’elle est la clé pour sauver le monde. Inutile de dire que, oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. Ma partenaire d’écriture, Michelle Lovretta, et moi-même sommes ravis de pouvoir développer cette remarquable propriété intellectuelle en une série destinée à tous les types de spectateurs ».

Après après The Last of Us (HBO Max) et Twisted Metal (Peacock), Horizon Zero Dawn est la troisième licence PlayStation a franchir le cap du petit écran.