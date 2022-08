Twitter annonce l’ajout de podcasts sur sa plateforme

Et voilà que Twitter se met aux podcasts, avec le réseau social qui va progressivement les intégrer au sein de son application mobile. Ce sera à retrouver dans la section Spaces.

« L’intégration des podcasts dans Spaces, où les conversations audio se déroulent sur Twitter, est une autre façon de continuer à investir dans les créateurs audio », fait savoir Twitter. « Pour le faire d’une manière simple et intuitive qui permet aux auditeurs de simplement appuyer sur le bouton de lecture et se lancer dans l’écoute, nous avons commencé par une expérience audio remaniée dans l’onglet Spaces », ajoute la plateforme.

Le réseau social explique que la refonte introduit des espaces personnalisés qui regroupent le contenu en fonction de différents sujets, tels que l’actualité, la musique, le sport, etc. Les utilisateurs de Twitter pourront désormais accéder à une sélection personnalisée de Spaces en direct et de façon enregistrée. Les hubs présenteront également les podcasts les plus populaires du monde entier. Lorsque vous tombez sur des podcasts, vous pouvez leur attribuer un pouce en l’air ou un pouce en bas pour faire savoir à Twitter si le contenu vous intéresse.

Pourquoi cet intérêt pour les podcasts ? Twitter dit que ses données montrent que 45% des Américains qui utilisent sa plateforme écoutent également des podcasts chaque mois, d’où l’envie de participer d’une certaine façon à l’aventure.

Malheureusement, la nouveauté avec les podcasts sur Twitter est pour l’instant réservée aux utilisateurs anglophones sur iOS et Android. Il n’est pas précisé quand tout le monde, qu’importe le pays, pourra en profiter.