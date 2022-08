[Gamescom 2022] Under the Waves : l’épopée sous-marine de Quantic Dream (trailer)

C’est une des plus grosses claques visuelles de ce Gamescom 2022. Quantic Dream, à qui l’on doit le superbe Detroit: Become Human, a dévoilé il y a quelques heures Under the Waves, un nouveau jeu d’aventure narratif singé du petit studio Parallel Studio. Autant être franc : Le premier trailer du jeu nous a ébloui la rétine par sa direction artistique somptueuse. Outre cette superbe DA, l’histoire d’Under the Waves est poignante : le joueur dirige en effet les pas sous-marins de Stan, un employé d’une société de forages pétroliers qui va tenter de reprendre le cours de son travail alors qu’il est submergé par le deuil.

Lent et posé, ce jeu d’aventure à la tonalité dramatique nous laissera du temps pour admirer les fonds marins et la faune qui la composent. Les quelques séquences avec des bancs de poisson ou une baleine naviguant devant le sous-marin de poche sont réellement d’une beauté stupéfiante. Désormais autonome par rapport à Sony, Quantic Dream peut proposer les titres de son catalogue en dehors de la PlayStation ; Under the Waves sera donc disponible en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.