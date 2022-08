Legion VR700 : Lenovo dévoile un casque VR autonome dont les specs sont proches du Meta Quest 2

C’était annoncé : Lenovo a dévoilé il y a quelques heures le Legion VR700, un casque VR autonome dont la fiche de specs ressemble beaucoup à celle du Meta quest 2. Ainsi, le Legion VR700 dispose d’un processeur Snapdragon XR2 (comme le Meta Quest 2), d’un FoV de 93 degrés et d’un taux de rafraîchissement entre 72 et 90 Hz (presque comme le Meta Quest 2), de 356 Go de capacité de stockage (Comme le Quest 2 toujours) et peut se connecter au PC pour servir de casque PCVR (comme vous savez qui). La résolution de la dalle est de 3 664 x 1 920, soit du 1920 x 1832 pixels par œil. Et vous l’aurez compris, cette résolution est au pixel près… celle du Quest 2 pardi !

Le Legion VR 700 est uniquement disponible à la vente en Chine au prix de 3 000 yuans, soit 430 euros. Voilà bien un point sur lequel ce nouveau casque VR pas très innovant se démarque du casque de Meta… Quant à espérer une commercialisation en dehors de la Chine, il ne faudrait pas trop rêver…