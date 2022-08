🔥 VPN Ivacy : dernière chance pour profiter d’un VPN efficace à 0,90 euros / mois

Plus que jamais, le VPN est devenu un composant essentiel de l’internaute moderne. On nous promettait un web ouvert, mais ce dernier est rempli de contraintes géographiques : les retransmissions sportives prisonnières de plusieurs services, HBO Max en retard en France, Paramount + pas pressé, le catalogue Netflix plus complet aux Etats-Unis qu’en France, sans compter nombre de sites spécialisés qui ne sont accessible que si l’on est résident dans tel ou tel pays. Fort heureusement, un VPN permet de s’affranchir de ces limites géographiques de nature souvent commerciales, ce qui signifie que l’utilisateur peut accéder/s’abonner au site d’un autre pays que le sien. Et quitte à utiliser un VPN, autant qu’il soit performant, sécurisé, et peu cher. VPN Ivacy coche toutes ces cases et un peu plus encore, qui plus est à un tarif extrêmement attractif puisque l’abonnement n’est seulement que de 0,90 euros/mois (soit 90% de réduction) !

VPN Ivacy ne se contente pas d’être un VPN très accessible (0,99 euros/mois rappelons-le); c’est aussi et avant tout un VPN performant grâce à son réseau de 5700 serveurs répartis dans plus de 100 pays, ce qui lui permet au passage d’offrir une bande passante quasi illimitée. VPN Ivacy optimise ses perfs en sélectionnant automatiquement le nœud de serveur le plus rapide à proximité de l’utilisateur. Les internautes les mieux équipés (fibre, Starlink) pourront donc disposer du maximum de vitesse de transfert possible ou en faire bénéficier les autres membres de la famille : VPN Ivacy assure en effet la connexion simultanée de 10 appareils au maximum (la famille élargie alors…). Accès et transferts rapides, SVoD fluide (mémoire tampon infinie sur Netflix), connexions simultanées, VPN Ivacy ne déçoit vraiment pas.

Les performances « tip top » c’est une (bonne) chose, mais cela ne sert finalement à rien si la technologie est une passoire à virus et autres malwares. Dans le cas de VPN Ivacy, on peut se rassurer très vite puisque ce dernier intègre (sans surcoût) son propre antivirus, sans oublier la vérification des fichiers envoyés/reçus en P2P, le masquage de l’adresse IP, la fonction Kill switch (coupure immédiate de la connexion), le chiffrement ultra sécurité AES 256 bits (de grade militaire), ainsi que la prise en charge des protocoles Psec et IKEV. Rien ne manque, et c’est un sacré soulagement à une époque où les cyberattaques sur les particuliers se sont largement multipliées.

En conclusion, VPN Ivacy est bel et bien un VPN ultra complet, efficace et sécurisé proposé à un tarif presqu’indécent. VNP Ivacy est proposé pour une durée limitée à 0,90 euros/mois (avec un engagement sur 5 ans) avec en plus le logiciel Password Manager offert. Pour rappel enfin, VPN Ivacy fonctionne sur toutes les plateformes (Mac, Windows, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick ou même Kodi).

[Sponso]