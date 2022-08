Gmail : Google est visé par une plainte sur des e-mails publicitaires non sollicités

Google a enfreint une décision de justice de l’Union européenne en envoyant des e-mails publicitaires non sollicités aux utilisateurs de Gmail, estime mercredi le groupe de défense autrichien Noyb.eu dans une plainte déposée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en France

Google, dont l’essentiel des revenus provient de la publicité en ligne, devrait obtenir le consentement de ses utilisateurs de Gmail avant de pouvoir leur envoyer des e-mails à des fins de marketing direct, a estimé Noyb.eu dans sa plainte, citant une décision de 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Ces courriels ne présentent que deux caractéristiques qui les distinguent des autres : la mention « Annonce » en lettres vertes sur le côté gauche, sous l’objet du courriel, et l’absence de date, a indiqué le groupe de défense.

Noyb (acronyme de « None of your business », soit « cela ne vous regarde pas » en français) est l’association fondée par le militant autrichien Max Schrems, qui a déjà son actif de nombreux coups d’éclat contre les grandes plateformes en ligne. Max Schrems a déjà obtenu par deux fois l’annulation de l’accord américano-européen sur les transferts de données transatlantiques, en raison des risques pour la vie privée des lois sécuritaires américaines.

En France, son association est, avec son homologue française la Quadrature du Net, à l’origine de la condamnation de Google à 50 millions d’euros d’amende par la CNIL, pour information insuffisante des utilisateurs d’Android sur l’exploitation de leurs données personnelles.