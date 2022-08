Spider-Man : No Way Home : un trailer pour la version longue

Avec plus de 1,9 milliard de dollars au box-office, c’est peu dire que Spider-Man : No Way Home est le plus gros blockbuster récent, et l’un des plus gros blockbusters tout court (6ème film ayant le plus rapporté d’argent dans le monde). Chose promise chose due, Sony Pictures rapelle à qui veut l’entendre que l’homme araignée reviendra sur les écrans le 7 septembre prochain dans une version longue blindée de scènes inédites. Le premier trailer de cette version longue nous dévoile d’ailleurs des tous petits bouts de ces séquences exclusives : on peut ainsi voir Peter Parker (sans son costume donc) grimper sur un mur, ce qui est assez logique maintenant que tout le monde sait qui il est réellement. La réunion des trois « spideys » sera t-elle le prétexte à quelques minutes supplémentaires ? Les fans n’attendent que ça, et il y a fort à parier que Sony a su les écouter…

Profitez de la rentrée pour retrouver #SpiderManNoWayHome en Version Longue, le 7 septembre au cinéma. 🕷 pic.twitter.com/PhCLgws2Ds — Sony Pictures France (@SonyPicturesFr) August 22, 2022