[Gamescom 2022] Dune: Awakening : Funcom annonce un MMO en monde ouvert sur la planète Arrakis ! (trailer)

On pouvait le prévoir : le studio Funcom a dévoilé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2022 le premier trailer (en cinématique) de Dune: Awakening, un MMO en monde ouvert dont l’action se déroulera entièrement sur la planète Arrakis ! Cette séquence nous montre un personnage (probablement un Atreides malgré les yeux bleutés par la consommation d’épice) faisant face un énorme trou de ver (au premier sens du terme). Equipé de son Distille (une tenue Fremen qui permet de récupérer la moindre goutte d’eau évacué par le corps humain), et tenant à bout de mains des crochets à ver, le personnage s’apprête à bondir sur le Shai-Hulud. Epique.



L’ambiance est posée, et la tonalité du chef d’oeuvre d’Herbert à priori bien respectée. Dune: Awakening sera avant tout un survival en monde ouvert massivement multijoueurs. Le site du jeu nous apprend qu’il sera possible de fabriquer des abris pour se protéger des gigantesques tempêtes de sable électriques, que la gestion du Distille sera un élément essentiel de la survie et qu’il faudra aussi savoir se déplacer avec discrétion, comme les Fremens, pour ne pas attirer le ver des sables. Une grosse partie du jeu sera aussi consacrée à de l’exploration pure. Dune: Awakening sortira sur PC, Xbox Series et PS5, mais n’a pas encore de date de sortie (une bêta publique serait en approche néanmoins).