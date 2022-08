Black Myth: Wukong : 8 minutes de gameplay éblouissantes et une belle cinématique avec le moteur du jeu

On vous en parlait dans notre article sur les 10 ans de KultureGeek : les jeux vraiment « next gen » arrivent, et parmi eux, un titre dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, le très impressionnant Black Myth Wukong. Basé sur le roman « La pérégrination vers l’Ouest” paru à la fin du XVIe siècle et attribué à l’auteur Wu Cheng’en, Black Myth Wukong place le joueur aux commandes d’un singe combattant (pas le Roi Singe lui-même apparemment) qui s’aventure dans des contrées remplies de monstres et de créatures toutes plus dangereuses les unes que les autres. Depuis sa présentation, et outre son gameplay visiblement assez proche du Souls-like, Black Myth: Wukong a surtout généré la hype grâce à son niveau de réalisation incroyable. Le jeu est prévu pour PC et consoles next gen, tourne sous Unreal Engine 5…. et ça se voit !





Le studio chinois Game Science ne nous précise toujours pas de date de sortie (ce ne sera pas pour cette année), mais lâche quand même une nouvelle séquence de gameplay de 8 minutes précédée d’une très belle cinématique réalisée avec le moteur du titre (qu’on vous laisse en cinémascope). Encore une fois, on se prend claques sur claques (4K, ray tracing, effets de particules, tout y passe), et à vrai dire, on a rien vu d’aussi achevé techniquement hormis la longue séquence de gameplay de Hellblade II. Vivement une date !