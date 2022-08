Sky Train : la Chine a testé son premier Maglev suspendu

La Chine est une pionnière dans le développement du Maglev (train à grande vitesse à sustentation magnétique) : en 2019, le pays inaugure le premier tronçon d’un Maglev capable de relier Pékin et Shanghai en trois heures et demie à peine grâce à sa vitesse de pointe de 600 km/h. Désormais, la Chine est aussi la première nation à avoir testé le prototype fonctionnel d’un Maglev suspendu (dont les rails sont situés au dessus des cabines). Ici, l’objectif n’est pas de pulvériser des records de vitesse : le prototype est potentiellement capable de transporter 88 passagers à la vitesse de 80 km/h, et à terme, le « sky train » pourra filer à 120 km/h sur un tronçon d’environ 7,5 km. Le métro du futur en somme…



Le premier prototype de Maglev suspendu a été testé il y a quelques jours à Xingguo, dans la province du Jiangxi, et tout s’est déroulé sans problèmes notables : le train a parcouru les 800 mètres du tronçon de test sans aucune difficultés. En dépit de ces succès technologiques, les trains Maglev subissent de nombreuses critiques dans le contexte du réchauffement climatique mondial, le système de propulsion par aimants nécessitant une énorme quantité d’énergie électrique (ce qui ne serait pas forcément un problème dans un pays dont l’électricité provient directement de centrales nucléaires). Il n’en reste pas moins que sans friction ou presque sur les rails, ce type de moyen de transport est beaucoup moins soumis au phénomène d’usure que les trains conventionnels, un point crucial dans une optique éco-responsable.