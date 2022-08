Xbox Series : High on Life glisse au 13 décembre, et toujours dans le Game Pass (trailer)

High on Life, c’est un peu le soldat Ryan de la Xbox pour cette année 2022, le dernier titre exclusif de niveau AA pour la console noire et verte. Développé par le studio Squanch Games (qui est dirigé par Justin Roiland, le créateur de Rick & Morty), High on Life s’annonce vraiment prometteur avec son ambiance cartoon et ses armes parlantes qui aiment bien jurer. Malheureusement pour les joueurs Xbox et PC, ce FPS qui ne se prend pas au sérieux voit sa date de sortie glisser du 25 octobre au 13 décembre, soit juste avant les fêtes de fin d’année. Il s’en est fallu de peu que le jeu ne soit décalé en 2023… comme la quasi totalité des titres exclusifs Xbox prévus initialement pour cette année !

Xbox évitera donc de peu le « Fanny » sur cette année 2022, si tant est que High on Life ne soit pas de nouveau repoussé bien entendu… A noter que le jeu sortira exclusivement sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass day one.