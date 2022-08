Internet débarque au Kilimandjaro, bientôt jusqu’au sommet

La Tanzanie a installé une ligne Internet haut débit sur les pentes du Kilimandjaro, pour renforcer la sécurité des porteurs et des grimpeurs lors de leur ascension du plus haut sommet d’Afrique.

La société publique Tanzania Telecommunications a mis en service cette semaine la ligne installée à 3 720 mètres d’altitude. Le réseau couvrira d’ici la fin de l’année le sommet et ses neiges mythiques à 5 895 mètres.

« Aujourd’hui, sur le mont Kilimandjaro, je hisse les communications Internet haut débit sur le toit de l’Afrique », a tweeté Nape Nnauye, le ministre de l’information en Tanzanie. « Les touristes peuvent désormais communiquer dans le monde entier depuis le sommet du Kilimandjaro », a-t-il ajouté. À l’occasion de l’inauguration du service, il a déclaré que « dans le passé c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs d’opérer sans Internet », mais maintenant, « tous les touristes vont être connectés (…) jusqu’à cet endroit ». Certains pourraient en avoir besoin afin d’obtenir des informations ou prendre contact avec d’éventuels secours. On se doute que d’autres vont utiliser la connexion pour donner des nouvelles et poster des photos/vidéos sur les réseaux sociaux en temps réel.

Située dans le nord-est de la Tanzanie, près de la frontière avec le Kenya, la montagne est une destination prisée des touristes et des montagnards, qui sont environ 35 000 chaque année à entreprendre son ascension. La montagne et la zone qui l’entoure sont classées comme Parc national et celui-ci est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.