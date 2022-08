Une chanson de Janet Jacket a fait planter des PC Windows

Rhythm Nation, une chanson de Janet Jackson qui est sortie en 1989, a causé des problèmes sur des PC tournant sour Windows. En effet, les ordinateurs en question plantaient au moment de l’écoute.

Raymond Chen, ingénieur logiciel chez Microsoft, a raconté l’incident, expliquant qu’il avait entendu l’histoire par un collègue du service d’assistance produit de Windows XP. Le morceau Rhythm Nation de Janet Jackson pouvait perturber le disque dur d’un modèle à 5400 tours par minute utilisé sur plusieurs ordinateurs portables.

Le plus surprenant est que les PC portables à proximité se mettaient aussi à planter, même si ce n’était pas eux qui jouaient le morceau. Autant dire que c’était un important souci, il a donc fallu enquêter.

Here's our first video from our new series with Raymond Chen, @ChenCravat.

We asked him to tell us about the mystery wherein some music would crash a laptop!!?? pic.twitter.com/BRgfsWEaaC

— Windows Dev Docs (@WindowsDocs) August 12, 2022