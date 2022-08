Le prometteur Planet of Lana glisse à 2023… et dans le Xbox Game Pass

Décidément, c’est vraiment une annus horribilis qu’est en train de traverser Xbox sur le front des exclusivités. Après le report à 2023 de la totalité des jeux des Xbox Games Studio (hormis Deahtloop d’Arkane Studio qui est déjà sorti sur PS5 l’an dernier) voilà que les rares titres indés exclusifs qui étaient prévus au catalogue cette année se font aussi la malle. C’est le cas du très prometteur jeu d’aventure action Planet of Lana, annoncé comme une exclusivité console Xbox pour cette année (prévu aussi sur PC), qui glisse désormais au printemps 2023. Seule bonne nouvelle ici, le jeu arrivera day one dans le Xbox Game Pass.



Pour rappel, Planet of Lana raconte l’histoire de Lana, une jeune habitante de la planète Novo qui part à la recherche de sa sœur, cette dernière ayant été enlevée par des robots extra-terrestres meurtriers. Lors de son périple, Lana fera la connaissance de Mui, une créature étrange qui deviendra so compagnon de route. Le joueur pourra ainsi alterner entre Lala et Mui afin de passer certains niveaux.