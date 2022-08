Tencent enregistre la première baisse de son chiffre d’affaires depuis son IPO

C’est un peu la fin de l’état de grâce pour Tencent : le géant du jeu vidéo et de l’entertainment numérique vient d’enregistrer sa première baisse de chiffres d’affaires depuis son introduction en bourse (IPO) en 2004. 18 ans de croissance constante donc avant ce second trimestre 2022 qui aura fait si mal à de nombreux poids lourds de l’industrie du JV et de l’électronique.

Sur le second trimestre donc, Tencent a réalisé un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport au Q2 2021. Le gadin est encore plus important du côté des bénéfices puisque ces derniers s’effondrent de 56% sur la période. Aie !

Tencent paye sans doute ici la convergence d’une multitude de vents contraires : entre le gel – pendant de longs mois – des licences des nouveautés vidéoludiques, les mesures ciblant les mineurs (afin d’éviter l’addiction et surtout ne pas détourner de futurs travailleurs acharnés vers la société des loisirs) et la résurgence de la pandémie de Covid, Tencent s’est retrouvé dans l’œil du cyclone au point même de devoir licencier des milliers d’employés.