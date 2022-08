WhatsApp propose maintenant une application native sur Windows

WhatsApp propose dès maintenant une nouvelle version de son application sur Windows qui se veut native. Elle a l’avantage de fonctionner de façon autonome.

Auparavant, les utilisateurs de Windows devaient télécharger l’application de WhatsApp (qui chargeait en réalité une page Web grâce à Electron) ou accéder au service de messagerie à partir de leur navigateur Web. La nouvelle application est native à Windows, ce qui va permettre d’avoir une fiabilité et une rapidité accrues, une meilleure expérience générale grâce à une meilleure optimisation et la possibilité d’envoyer et recevoir des messages même si le téléphone est hors-ligne.

L’interface de la nouvelle version de l’application est légèrement plus propre que celle de la version précédente, mais cela reste globalement la même chose. Le plus grand changement est que vous n’avez plus besoin de garder votre téléphone en ligne pour synchroniser les messages entre votre téléphone et l’application sur PC. WhatsApp précise qu’il travaille actuellement sur une application native pour les utilisateurs sur Mac. Il n’y a toutefois pas une date de sortie.

La version native de l’application de WhatsApp est à récupérer depuis le Microsoft Store. Elle se veut gratuite au téléchargement. À noter qu’il faudra la relier à votre smartphone lors de la configuration initiale, mais ce ne sera plus demandé après.