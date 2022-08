Guillermo del Toro présente l’anthologie horrifique Le Cabinet des Curiosités (Netflix)

Guillermo del Toro, auteur du chef d’oeuvre Le Labyrinthe de Pan et oscarisé pour La Forme de L’eau, a supervisé pour Netflix l’anthologie fantastico-horrifique Le Cabinet des Curiosités, dont chacun des 8 épisodes est réalisé par un directeur différent. Le réalisateur a mis en scène le premier épisode de la série, tandis que les suivants sont l’oeuvre de Jennifer Kent (Babadook), Catherine Hardwicke (Twilight), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home at Night), Keith Thomas (The Vigil), Vincenzo Natali (Splice), David Prior (The Empty Man) et Panos Cosmatos (Mandy). Dans le trailer de présentation, del Toro nous présente son anthologie, et forcément, revient un peu plus longuement sur la création des monstres, qui ont tous bénéficié d’un grand soin dans leur conception.

Côté casting, on retrouvera Andrew Lincoln (The Walking Dead), Sofia Boutella (Climax), Rupert Grint (The Servant), Ben Barnes (Le Monde de Narnia) ou bien encore Crispin Glover (American Gods). Du beau monde. L’anthologie Le Cabinet des Curiosités sera disponible sur Netflix le 25 octobre prochain, juste avant Halloween donc.