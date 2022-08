Le premier Disney & Marvel Games Showcase est annoncé pour le 9 septembre !

Disney et Marvel, c’est avant tout un énorme paquet de franchises que l’on retrouve sur une multitude de supports, du film à la série en passant par le jeu vidéo, les jeux de société, les Comics, les jouets, les vêtements, etc. Dans le secteur du jeu vidéo, ces franchises sont tout bonnement incontournables et les projets très nombreux, au point que Disney a décidé d’organiser le tout premier Disney & Marvel Games Showcase.



Le 9 septembre prochain donc (à 22 h heure de Paris), la conférence Disney & Marvel Games Showcase fera le point sur les projets de développement en cours. Il y aura donc sans doute du Marvel et du Star Wars du côté de Skydance New Media (un studio dirigé par la légendaire Amy Henning), du Star Wars Eclipse chez Quantic Dream, de l’Aliens, de l’Avatar chez Ubisoft, du Wolverine chez Insomniac Games, du Pixar, Lucasfilm et 20th Century Games, etc.