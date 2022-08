La Russie tease déjà l' »après ISS » avec la maquette de sa propre station spatiale, la ROSS. Après l’annonce officielle de son retrait de l’ISS dès 2024, l’agence spatiale Roscosmos planche sur la suite, soit une station de conception 100% russe dont la première phase de construction (4 modules) pourrait s’étaler entre 2025 et 2030. La seconde phase du projet (deux autres modules + plateforme de service) prendrait place entre 2030 et 2035. L’installation orbitale complète de ROSS se terminerait donc vers 2035. La station pourra accueillir jusqu’à 4 astronautes, avec bien sûr des roulements pour ventiler les équipes.

Une maquette de la future station a circulé dans les médias russes ces derniers jours (voir ci-dessus). Cette maquette permet de constater que les dimensions de ROSS sont loin d’être celles de l’ISS, mais le projet n’en reste pas moins très ambitieux… et politiquement crucial pour la Russie. Certains analystes estiment cependant que le retrait russe de l’ISS pourrait n’être qu’un immense bluff et qu’un retour à la normale serait toujours possible une fois la crise ukrainienne dépassée.