Les escrocs en ligne ciblent les personnes à la recherche d’un emploi

Dans le cadre de l’augmentation générale des escroqueries en ligne qui s’est produite ces dernières années, exacerbée par l’entrée en vigueur de mesures plus strictes contre les pandémies, les escroqueries en ligne ciblant les demandeurs d’emploi sont de plus en plus importantes. Ces arnaques peuvent avoir lieu sur des plateformes de recherche d’emploi en ligne telles que LinkedIn, ou à l’extérieur par le biais d’e-mails, d’applications de messagerie ou de réseaux sociaux. Pour s’en prémunir, certaines bonnes pratiques consistent à dissimuler les données privées sur les réseaux, utiliser un logiciel antivirus ou encore naviguer via un serveur VPN au Canada. Retrouvez dans cet article quelques exemples d’escroqueries courantes et des conseils pour protéger vos données.

Les faux e-mails sur LinkedIn, en hausse

Parmi l’un des principaux moyens d’apparition des escroqueries à l’emploi en ligne, on trouve les e-mails se faisant passer pour des entreprises importantes sur LinkedIn. Ces courriers électroniques sont généralement envoyés selon une méthode très élaborée, prenant comme référence les données trouvées sur vos réseaux sociaux et autres plateformes de réseautage en ligne. Lorsque les fraudeurs découvrent vos données personnelles essentielles et disposent de références à vos précédents emplois ou à vos études, ils peuvent élaborer des courriels simulant des offres de grandes entreprises qui seraient un véritable rêve pour nous. Et c’est précisément le besoin de trouver un emploi qui peut vous amener à tomber dans leur piège. Vous risquez alors de leur fournir davantage d’informations qui leur donneront accès à vos comptes privés, ou leur permettront d’installer un logiciel publicitaire, vous contraignant à supprimer un adware sur votre matériel.

Les arnaques concernant les indépendants sont également en hausse

Les escroqueries à l’emploi n’ont pas seulement lieu par courriel, mais aussi sur les plateformes d’emploi en ligne pour les indépendants, telles que Fiverr ou Upwork. Dans ce cas, des postes très bien rémunérés sont proposés, pour lesquels les indépendants doivent verser un petit acompte pour postuler. Comme on peut l’imaginer, ce travail n’existe pas réellement, et le seul but des escrocs est de mettre la main sur l’argent déposé par le freelance en garantie. C’est pourquoi il est important de vérifier l’âge du compte appartenant à votre interlocuteur, car il s’agit généralement de profils très récents sans aucun avis positif. De plus, gardez à l’esprit que vous ne devez jamais payer pendant un processus de recrutement.

Méfiez-vous des offres qui sont « trop belles pour être vraies »

Les offres trop belles pour être vraies sont souvent de fausses publicités offrant des conditions en marge de celles du marché. Cette stratégie vise à inciter les personnes escroquées à accepter la proposition, sans poser trop de questions sur sa véracité. C’est pourquoi il faut toujours analyser s’il est judicieux pour une entreprise de proposer des conditions aussi avantageuses. S’il est vrai que certaines entreprises peuvent se permettre de payer davantage leur personnel, car la fidélisation fait partie de leurs objectifs, ces suppléments ne sont généralement pas beaucoup plus élevés que le salaire moyen du secteur.

La prudence, votre meilleure arme

Ces types d’escroqueries en ligne sont très difficiles à détecter en utilisant simplement un antivirus, car ce type de logiciel est conçu pour intercepter les cybermenaces qui contiennent des virus ou d’autres formes de logiciels malveillants pouvant infecter nos appareils. Il est donc important de prêter attention aux offres que nous recevons et à tout message que nous pourrions trouver suspect.

Voici quelques-unes des meilleures façons de vous prémunir contre les arnaques à l’offre d’emploi :

● Tout d’abord, vérifiez que l’expéditeur correspond bien à celui qu’il prétend être.

● Recherchez les erreurs grammaticales ou d’éventuelles incohérences dans le texte.

● Lorsque vous recevez une proposition, demandez-vous si vous avez postulé à une offre particulière.

● Utilisez les fonctions de vérification des plateformes telles que LinkedIn.

● Enfin, protégez vos données personnelles et votre activité en ligne, en utilisant un VPN au Canada ou dans un autre pays de votre choix.

Un service de VPN peut également s’accompagner de plusieurs systèmes de sécurité supplémentaires. NordVPN inclut ainsi une Protection anti-menaces qui scanne les fichiers dangereux, analyse les tentatives d’intrusion et vous protège en temps réel contre d’autres cybermenaces. En outre, il est accompagné d’une sécurité supplémentaire qui bloque automatiquement tous les sites suspicieux et connus pour être une menace pour votre cybersécurité. Vous pourrez ainsi surfer et chercher un emploi en ligne tout en étant protégé !