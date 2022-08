Outcast 2 : A New Beginning : un trailer de gameplay pour la suite des aventures de Cutter Slade

Largement en avance sur son temps, Outcast a inauguré le genre du jeu d’action aventure dans un open world en 3D. Et à l’instar d’Alone in the Dark, c’est une nouvelle fois l’éditeur THQ Nordic qui s’est décidé à financer le nouvel épisode de ce titre culte (dont il détient les droits depuis 2019). Outcast 2 : A New Beginning dévoile un peu plus de gameplay, et c’est évidemment un immense plaisir de retrouver ce vantard de Cutter Slade de nouveau au charbon sur la planète Adelpha.

La DA et le chara design sont de qualité, et le rendu global très correct même si l’on voit tout de suite que l’on n’est pas sur les bases d’un AAA. On découvre aussi que ce cher Cutter a quelques nouveaux talents, comme ce wingsuit qu’il peut déployer à tout moment pour se rendre plus rapidement d’un point à l’autre de la carte.

Outcast 2 : A New Beginning sera jouable à la prochaine Gamescom qui se tiendra du 24 au 28 août prochain à Cologne. Le jeu sortira à terme sur PS5, Xbox Series et PC.

