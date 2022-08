Cloud gaming : Google teste le lancement des jeux via son moteur de recherche

Google veut faciliter la tâche aux internautes qui font une recherche d’un jeu vidéo afin qu’ils puissent rapidement jouer s’il existe une version sur un service de cloud gaming. Un test est justement en cours.

Certaines personnes sont en mesure de mettre le nom d’un jeu sur le moteur de recherche de Google et d’avoir une liste avec Stadia, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna ou encore Nvidia GeForce Now. Par exemple, si une personne est abonnée au Xbox Cloud Gaming, elle peut cliquer sur le lien du service pour être automatiquement redirigée dessus et ainsi lancer rapidement une partie. Voici un exemple en vidéo :

It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!

When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O

