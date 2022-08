Le nouveau Motorola Razr est une merveille… seulement disponible en Chine

Motorola (une division de Lenovo) a dévoilé il y a quelques heures le Moto Razr 2022, son nouveau « clamshell » à écran pliable, et c’est une véritable merveille habillé par un design d’une classe absolue. Avec son écran OLED externe de 2,7 pouces, le Razr 2022 en offre nettement plus que le 1,9 pouces du Flip 4 de Samsung, sans oublier l’écran pliable OLED de 6,7 pouces au taux de rafraichissement de 144 Hz.

A l’intérieur, un Snapdragon 8 Plus Gen 1 et un bloc photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et d’un capteur ultra large 13 megapixels. L’appareil se démarque aussi sur le plan des fonctionnalités, totalement pensées pour le form factor et les deux écrans, du mode Flex View qui permet de poser le mobile sur une table comme un réveil matin, à l’interface de notification ultra léchée sur l’écran externe en passant par la surcouche graphique qui exploite au mieux la dalle centrale de 6,7 pouces.

Ce superbe mobile sera malheureusement uniquement commercialisé en Chine, et rien ne dit que Motorola fera un effort vers l’international. Les amateurs d’import à haut risque seront tout de même ravis d’apprendre que le modèle de base ‘(avec 64 Go de capacité de stockage) est proposé au prix de 5999 yuan, soit environ 900 dollars. Un tarif compétitif face au Z Flip 4 (100 dollars plus cher).