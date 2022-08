PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2022

Sony présente la liste des jeux qui arrivent en août avec le PlayStation Plus Extra et Premium. Il s’agit des deux formules les plus chères qui donnent des avantages par rapport à l’offre de base. Elles existent depuis juin.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour août 2022

Voici les jeux qui seront disponibles avec le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 16 août :

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Tous les jeux seront disponibles dès mardi prochain, accessible aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Les différentes offres du PlayStation Plus

Pour rappel, voici les différentes offres qui existent :

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium :