Snapchat ajoute un contrôle parental pour surveiller les enfants

Snapchat se met au contrôle parental et dévoile Family Center, une nouvelle initiative qui va permettre aux parents de surveiller leurs enfants à distance. C’est notamment un moyen de savoir quelles sont les fréquentations.

Family Center est conçu pour montrer l’engagement des parents envers leurs enfants dans le monde réel où ils savent en général qui sont les amis de leurs adolescents et quand ils sortent — mais sans s’éloigner de leurs conversations privées. Dans les semaines à venir, le réseau social ajoutera une nouvelle fonctionnalité qui permettra de mieux connaitre les nouveaux amis.

Sur le Family Center, les parents peuvent également signaler facilement et en toute confidentialité tout compte susceptible d’être visé par les équipes de Snapchat qui travaillent pour aider à protéger les utilisateurs. Aussi, les parents et les adolescents auront de nouvelles ressources pour leur permettre de tenir des conversations ouvertes sur la sécurité en ligne.

Voici ce qu’indique Snapchat :

Pour aider à développer Family Center, nous avons collaboré avec des familles pour comprendre les besoins des parents et des adolescents en tenant en compte le fait que l’approche de chacun en matière de parentalité et de vie privée est différente. Nous avons également consulté des experts en cybersécurité et bien-être pour intégrer leurs avis et leurs opinions. Notre objectif était de créer un ensemble d’outils conçus pour refléter la dynamique des relations réelles et favoriser la collaboration et la confiance entre les parents et les adolescents.