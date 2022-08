La sonde sud-coréenne Danuri se dirige vers la Lune

L’information est un peu passée inaperçue au milieu des prouesses de James Webb, et pourtant… Le 5 août dernier, une fusée Falcon 9 d SpaceX a décollé en emportant avec elle la toute première sonde sud coréenne, Danuri. A l’instar de la sonde Capstone de la NASA, la petite Danuri (678 kilos tout de même…) a pour objectif de se placer en orbite autour de la Lune.

Danuri, aussi appelée KPLO (Korean Pathfinder Lunar Orbiter), a déployé ses voiles solaires et son antenne de communication avant de se placer sur la bonne trajectoire, soit vers le Point de Lagrange Terre-Lune L1 (ce qui économisera du carburant), l’objectif étant de terminer sa course par une orbite elliptique autour de la Lune. Si tout se passe bien, Danuri devrait rentrer dans l’orbite de la lune et se placer à moins de 100 km d’altitude de sa surface durant le mois de décembre, quelques semaines seulement après Capstone (rentrée en orbite lunaire prévue le 13 novembre).

Les deux sondes pourraient même être « rejointes » autour de la Lune quelques temps plus tard par la capsule Orion de la mission Artemis 1. Décidément, la Lune est bien le nouvel eldorado des agences spatiales internationales.