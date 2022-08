Oppo et OnePlus stoppent leurs ventes de smartphones en Allemagne suite à une plainte de Nokia

Oppo et OnePlus viennent de stopper leurs ventes de smartphones en Allemagne dans la foulée d’un verdict défavorable à l’issue d’un procès les opposant à Nokia. La société finlandaise avait porté plainte contre les deux fabricants asiatiques, les accusant de ne pas pas payer de licences pour l’utilisation de brevets relatifs à la 4G et à la 5G. La cour de justice allemande a donné raison à Nokia et les conséquences sont lourdes puisqu’Oppo et OnePlus ne peuvent plus commercialiser leurs appareils 4G et 5G dans le pays.

Les dirigeants des deux géants chinois ont déclaré que Nokia proposait des tarifs de licences « déraisonnables », et ont donc préférer sacrifier le marché allemand plutôt que de payer ces coûts de licences élevés. Pour information, la Pdm des deux fabricants ne dépasse pas les 5% en Europe, ce qui a sans doute aidé à trancher dans le sens d’un retrait du marché allemand. A noter enfin que les ventes de smartphones Oppo et OnePlus restent autorisées en Allemagne via les revendeurs tiers.