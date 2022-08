Mix Fold 2 : Xiaomi dévoilera son smartphone pliable le 11 août prochain

Xiaomi rempile sur le marché de niche du smartphone pliable. Le fabricant chinois vient en effet d’annoncer la date de présentation de son Mix Fold 2. Le prochain smartphone pliable de Xiaomi sera donc présenté en détail ce jeudi 11 août prochain, soit quelques heures après que Samsung aura dévoilé ses propres gammes de smartphones pliables (Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4) et le jour même de la présentation du nouveau Razr (pliable toujours) de Motorola ! Les amateurs de ce type d’appareils seront donc comblés. Si l’on en croit les quelques leaks disponibles, le Mix Fold 2 devrait être assez fin (5mm), possiblement de finition doré (aie), et disposerait d’une dalle externe de 2520 x 1080 pixels au ratio 21:9 et au taux de rafraichissement en 120 Hz. L’écran interne (pliable donc) afficherait un ratio 10,3:9 contre 4:3 sur le Mix Fold.

Xiaomi MIX Fold2, the video is here, it's time to surprise you, the thinnest folding phone ever, please pay attention to Type C, it is only a little thicker than Type C, it can't be thinner. Only 5.x mm thick.😍😍😍 pic.twitter.com/FkX62zpVv3

— Ice universe (@UniverseIce) August 9, 2022