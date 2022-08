SNK confirme le développement d’un nouveau Fatal Fury !

C’est un véritable séisme que vient de provoquer SNK dans le petit monde des jeux de baston : l’éditeur japonais a confirmé durant l’EVO qu’un nouveau jeu dans la franchise Fatal Fury était en cours de développement, avec un visuel en prime (mais pas encore d’image du jeu lui-même) ! La franchise culte s’était arrêtée il y a plus de 20 ans, et plus personne n’imaginait revoir un jour à l’oeuvre les frères Bogard, Joe Higashi ou bien encore Jubei Yamada.

Mieux encore, l’idée et le concept de ce nouveau jeu de baston a germé dans le cerveau de Yasuyuki Oda, à qui l’on doit le retour de SNK au premier plan depuis quelques années. L’image qui sert de teaser à ce nouveau FF nous montre le combattant Rock Howard, avec en arrière plan Billy Kane, et il ne fait donc guère de doutes que le nouvel opus fera la jonction avec le tout premier Fatal Fury : Mark of the Wolves, qui était sorti sur borne d’arcade en 1999 (et sur console Dreamcast en 2001).

.