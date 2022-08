Square Enix : une baisse du CA et des bénéfices sur le Q2

L’éditeur japonais Square Enix a publié ses résultats pour le second trimestre 2022, qui est aussi son premier trimestre fiscal, et sans trop de surprise c’est la soupe à la grimace avec une baisse du chiffre d’affaires de 15% (548 millions d’euros) et une baisse du bénéfice opérationnel de 16% (105 millions d’euros). Le bénéfice net est en forte augmentation en revanche (+45%), mais cette embellie est largement due à un phénomène de taux de change (yen faible).

Square Enix explique la baisse des résultats par le faible nombre de nouveautés sur la période, sachant que lors du Q2 2021 l’éditeur avait pu compter sur les sorties de NieR Replicant ver.1.22474487139 et d’Outriders. Et pour ne rien arranger, les titres mobiles de Square Enix ont moins fonctionné que prévu pour compenser ce trou d’air. Au final, Final Fantasy 14 continue d’assurer les rentrées financières du groupe, le lancement de l’extension Endwalker ayant relancé l’engouement autour de cet excellent MMORPG. Square Enix a ainsi écoulé 4,28 millions de jeux sur le Q2, contre 9,88 millions pour le Q2 2021. La chute est brutale.

La suite pourrait être un peu plus reluisante, l’éditeur pouvant compter sur le lancement à venir de nombreux titres comme Dragon Quest X Offline, Outriders Worldslayer, Star Ocean The Divine Force, Tactics Ogre Reborn, Forspoken, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, et bien d’autres encore…