Google Chrome 104 est disponible : la liste des nouveautés

Google rend aujourd’hui disponible la version stable de Chrome 104 au téléchargement. Le navigateur a le droit à 27 correctifs de sécurité et quelques nouveautés.

Chrome 104 propose une API de capture de région de l’écran mise à jour qui permet aux applications non seulement de capturer des vidéos de votre onglet, mais aussi de les recadrer. Selon Google, les développeurs ont fortement soutenu cette API.

Une autre fonctionnalité qui a provoqué quelques remous dans la communauté des navigateurs est l’API Bluetooth Web améliorée. Cette API s’intègre désormais à la politique de permissions et permet aux sites de communiquer avec d’autres appareils par Bluetooth, mais pas avec des iframes d’origine croisée. Google estime que cela ouvre de multiples voies en matière de productivité et de communication sans compromettre la sécurité. Cependant, ce point s’est heurté à une forte résistance de la part de Mozilla (Firefox) et d’Apple, qui ont tous deux des commentaires négatifs sur l’API. Apple estime qu’elle diminue la sécurité et permet des comportements d’empreinte digitale du navigateur. La société affirme qu’elle ne voit pas encore de moyen de résoudre ces problèmes. Mozilla a exprimé des préoccupations similaires en qualifiant l’API de nuisible.

D’autre part, l’API de placement des fenêtres multi-écrans est améliorée pour permettre aux sites d’ouvrir une fenêtre plein écran et une fenêtre pop-up complémentaire plus petite sur les configurations avec plusieurs écrans. Auparavant, les utilisateurs devaient prendre des mesures supplémentaires pour y parvenir. Autre amélioration dans le même domaine : les autorisations de demander du contenu en plein écran peuvent désormais être transférées entre plusieurs fenêtres de confiance.

Chrome 104 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome.