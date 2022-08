Nothing Phone (1) : un modèle Lite moins cher pourrait voir le jour

Nothing propose depuis peu à l’achat le Phone (1), son premier smartphone. La marque de Carl Pei, cofondateur de OnePlus, est pour le moment disponible dans quelques régions, dont en Europe. Le prix du smartphone est de 469 euros. Mais peut-on descendre plus bas ?

Si l’on en croit une indiscrétion de The Mobile Indian, Nothing proposerait en octobre une version Lite de son Phone (1). Ce modèle serait moins cher, mais le constructeur chercherait malgré tout à proposer une expérience similaire. A priori, les différences se situeraient au niveau du retrait des LED à l’arrière et de l’absence de la charge sans fil. On retrouverait toujours l’écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, le processeur Snapdragon 778G+, deux capteurs photo à l’arrière et un capteur à l’avant.

Le retrait des LED à l’arrière serait un choix intéressant puisque c’est très exactement l’une des fonctionnalités qui diffère le Phone (1) des autres smartphones sur le marché. Mais Nothing serait visiblement confiant pour l’abandonner si cela permet de réduire le prix. En Inde, le tarif serait de 24 999 roupies, soit 24% moins cher que le modèle existant.

Malgré les détails dévoilés ici, Nothing a nié l’existence de ce modèle Lite auprès du média indien. Il est toutefois bon de noter que des constructeurs démentent parfois tel ou tel produit pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas encore été officialisé. Et puis, on peut se douter que Nothing ne va pas commercialiser qu’un modèle de téléphone.