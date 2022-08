Logitech et Tencent collaborent à une console portable orientée vers le cloud gaming (Xbox Cloud, GeForce Now)

Celle-là on ne l’attendait pas : Logitech et Tencent viennent d’annoncer un partenariat autour d’une console portable entièrement dédiée au cloud gaming. Cette machine sera notamment compatible avec les services de cloud Xbox Cloud et GeForce Now. L’idée d’une machine de jeu portable uniquement orientée cloud gaming a quelque chose d’assez séduisant à vrai dire. Le Steam Deck est certes relativement puissant pour une console PC portable, mais il est cher et son écran n’est pas exempts de tous reproches.

En se focalisant sur le cloud gaming, Logitech et Tencent sautent la case « processeur+GPU intégré puissants » et peuvent accentuer leurs efforts sur le qualité de l’écran et les contrôles tout en proposant (sans doute) un tarif bien plus serré que le Steam Deck. En outre, si le cloud gaming peine à convaincre sur grand écran (y compris avec la fibre), ces petits soucis de qualité d’image sont beaucoup moins visibles sur une machine portable. Pour Ujesh Desai, le vice-président de Logitech G, c’est en tout cas la voie à suivre : « Ayant grandi en jouant à des jeux vidéo, l’idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque partout est super excitante, et nous sommes impatients de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé. »